La Robur chiude al primo posto Ora grande attesa per i playoff

ROBUR MASSA

3

PALLAVOLO ORSARO

0

ROBUR MASSA: Bertozzi, Buccelli, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni,Pucci, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Vita, All. Ramori.

PALLAVOLO ORSARO: Briglia, Gianardi, Lazzerini, Magnani, Marchetti, Natale, Ottolini, Pagani, Romiti, Vinciguerra, All. Rullo.

Arbitro: Rocco Bambusa.

Parziali: 25-21, 25-20, 25-17.

MASSA – Con un ultimo ruggito la Robur Massa ha concluso al primo posto la regular season del campionato femminile di serie D. Consapevoli del successo nel pomeriggio del Follonica, le massesi sono scese in campo con l’obbligo dei 3 punti per confermare il primato. Con una prova di grande carattere la Robur ha ritrovato la fiducia e la grinta che ne hanno caratterizzato il campionato. Muro e difesa sono state le armi letali per battere l’Orsaro con il libero Vita in grande spolvero. Adesso la testa e tutta ai playoff con la speranza di fare grandi cose.

Classifica: Robur Massa 56; Pallavolo Follonica 55; Jenco School 52, Guest Care Rosignano e Migliarino Volley 51; Facile Salire Vbc Calci 42; Pallavolo Orsaro 38; Volley Livorno 34; Pediaflù Mvtomei 31; Katinka Travel Casciavola 23; Ospedalieri Volley 20; Ambra Cavallini Pontedera 11; Pallavolo Grosseto 4.