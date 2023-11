La Massese cerca il riscatto col Tuttocuoio. Mister Tazzioli avverte: "Trasferta tosta"

Trasferta difficile per la Massese questa domenica al cospetto di un Tuttocuoio terzo in classifica. Il tecnico Fabrizio Tazzioli si ritroverà contro una delle squadre del suo passato recente. "Sarà una partita tosta ma lo sono tutte – anticipa il mister di Barga –. Sicuramente sarà diversa da quella di domenica scorsa. Troveremo stavolta un avversario che cercherà di vincere come noi e non si limiterà a stare dietro e a difendersi come ha fatto il Castelfiorentino. Diciamo che in un certo senso quel match ha fatto venir fuori tutti i nostri problemi attuali. Rivedendo la partita non si è giocato neanche male: abbiamo portato su tanti palloni ma quando si arrivava lì ci mancava la forza d’urto".

Forza d’urto in più che potrebbe dare Michael Buffa che si sta già allenando con la Massese ma che se non si sa ancora se potrà scendere in campo domenica. "Possiede una fisicità che in rosa non avevamo – lo inquadra Tazzioli –. Ha delle caratteristiche che a me piacciono molto. Oltre ad essere ben messo ed a sapersi far sentire, è veloce e va su tutte le palle. Da quando è andato via Anaya ci mancava un punta così anche se lui gioca un po’ meno spalle alla porta e più sull’attacco della profondità. Il suo arrivo è un primo passo e una cosa molto positiva. Se poi arrivasse un altro attaccante complementare saremmo a posto".

Sul mercato si sta concentrando il nuovo arrivato Maurizio Barcellandi. "Lo conoscevo già – commenta il tecnico –. Ha sempre fatto mercato come procuratore ed ha le competenze e anche le conoscenze per scandagliare e sapere ciò che accade nelle altre squadre. E’ fondamentale muoversi su ogni fronte se vogliamo quanto prima uscire da questa situazione. C’è sempre tempo per togliersi delle soddisfazioni sia in campionato che in coppa". Gli assenti di domenica dovrebbero essere Andrea Vignali, non ristabilito, e Tommaso Bennati che ha non si è allenato questa settimana.