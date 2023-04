La Carrarese è già concentrata sul derby

E’ stato un lunedì di Pasqua di lavoro per la Carrarese che, dopo il fine settimana di riposo, è tornata subito ad allenarsi in vista del derby di sabato prossimo con la Lucchese. Contro i rossoneri del tecnico Maraia gli azzurri andranno a caccia di un successo che manca da due partite e che potrebbe riportarli di nuovo al quarto posto solitario. Nonostante i pareggi arrivati nelle ultime due trasferte, la banda di Dal Canto, grazie ai contemporanei passi falsi di Ancona e Gubbio, è rimasta pienamente in corsa per il posto alle spalle del terzetto di testa, che garantirebbe un miglior sorteggio (almeno sulla carta) nel primo turno playoff. A 180 minuti dal termine della regular season la classifica vede quindi appaiati carraresi e umbri in quarta piazza con 59 punti, con i ragazzi di Braglia davanti in virtù di una migliore differenza reti negli scontri diretti: allo Stadio dei Marmi a vincere furono gli eugubini per 2-0 grazie alle firme di Vazquez e Arena, mentre nel pazzo finale del Barbetti la spuntarono 2-1 gli azzurri grazie ai gol di Schiavi e Della Latta. Alle spalle di Carrarese e Gubbio è invece arrivato a fari spenti il Pontedera, che con i 14 punti ottenuti nelle ultime 7 partite ha raggiunto quota 56, scalzando i marchigiani, i quali giovedì sono crollati ad Alessandria dopo il rocambolesco 3-3 con i marmiferi della giornata precedente.

L’allenatore Dal Canto, già al termine del match contro la Torres, terminata 1-1, aveva detto di non ragionare troppo sulla classifica ma di voler "continuare a pensare gara per gara cercando di arrivare nella condizione migliore per poi giocarsi i playoff nella posizione che saremo stati bravi a raggiungere". Nelle ultime 2 sfide di campionato, il calendario mette Della Latta e compagni di fronte ad avversari insidiosi: sabato a Carrara arriverà una Lucchese in cerca punti che possano certificare il proprio posto in top ten. Un match sempre molto sentito, che gli apuani vogliono vincere anche per la tifoseria e per ’vendicare’ la sconfitta rocambolesca dell’andata. La settimana successiva gli apuani faranno visita alla Vis Pesaro, intenzionata a salvarsi senza passare dai playout. Il Gubbio ospiterà la Torres, mentre nell’ultima giornata sarà atteso dallo scontro diretto con il Pontedera, che arriverà all’incontro dopo aver affrontato la Fermana in trasferta. L’Ancona, infine, per non dire addio all’obiettivo quarto posto dovrà superare al Del Conero il Rimini questa settimana, anche se un successo potrebbe non essere sufficiente per i marchigiani, che chiuderanno il campionato a Recanati.

Alessandro Salvetti