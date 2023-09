Incetta di successi a Massa per i Runnerini Doc al Trofeo Corrilunigiana

I Runnerini Doc Afaph non mollano un colpo e continuano a mietere successi nel Trofeo Corrilunigiana. I tutte le ultime prove in cui si sono resi protagonisti hanno inanellato una miriade di podi e ottimi piazzamaneti per la gioia dei propri supporter. A Montereggio nel "Corri il cammino della maestà" sotto la guida del coach Riccardo Lazzarotti i riscontri sono stati ecellenti. Ecco i verdetti: cat. AM (201714): 3) Leonardo David Mazzoni 5) Lorenzo Fazzi 7) Gabriele Lombardi 9) Luca Lazzarotti ; 1) Sara Fregosi 2) Anna Neagu 6) Sofia Pitanti Coppedè; cat. B1N1 (201310): 3) Filippo Fico 5) Matteo Neagu 6) Francesco Lazzarotti 8) Marco Vivoli 9) Matteo Angelotti; 5) Malek Ben Azizi6) Elisabetta Liberatori 7) Gaia Coppedè 8) Alessia Lombardi; N2: 1) Linda Della Bona 2) Emma Mornelli. La compagine Afaph ha poi gareggiato nel 20° Corri nel comune di Careggine 22° Trofeo Alpi Apuane. Anche qui soddisfazioni a iosa. AM: 3) Fazzi 4) Mazzoni 7) lazzarotti L.; 1) Fregosi 4) Pitanti Coppedè; B1N1: 3) Fico 5) Lazzarotti F.; 8) Ben Azizi 9) Coppedè; N2: 4) Mornelli. La settimana successiva la formazione seguita in gara da Simone Fregosi ha dato nuovamente del filo da torcere agli avversari. Cat AM: 3) Fazzi 4) Mazzoni 5) Lombardi; 1) Fregosi 4) Pitanti; N1B1: 3) Fico 5) Marco Vivoli; 7) Ben Azizi 8) Coppedè 9) Elisabetta Liberatori 10) Lombardi A.; N2: 1) Mornelli. L’ultima gara in cui si sono resi protagonisti è il 4° Corri per il Gaslini in quel di Luni. Come da copione Sara Fregosi nelle M. Tra i pari età maschile se la giocano sino all’ultimo Mazzoni (2°) e Fazzi (3°), mentre tra i B1 domina la prova il bravissimo Samuele Di Maio.

v.b.