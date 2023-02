Il marocchino Ismail El Haissoufi vince la White Marble Marathon di Carrara

Ismail El Haissoufi

È il marocchino Ismail El Haissoufi il vincitore della White Marble Marathon disputata ieri 19 febbraio a Carrara (Massa Carrara), mentre nella 42 chilometri femminile successo per la ruandese Clementine Mukandanga.

Primo posto nella 'Marble Hero’ da 30 chilometri maschile per Andrea Fois e nelle donne vince Andrea Bernardita Salas Palma. La gara, alla sesta edizione e organizzata dalla World Running Academy di Paolo Barghini, ha visto quest'anno ai nastri di partenza circa 1200 corridori giunti da ogni parte del mondo.

«Anche quest'anno chiudiamo con dei buoni numeri sia per le presenze gara che per il pubblico presente - spiega Barghini -. Non è mai facile mettere in piedi una manifestazione del genere vista la grande partecipazione, e portarla a termine positivamente è sempre motivo di soddisfazione, oltre che un piacere».