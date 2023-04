Il Cral Massa Carrara sale sul tetto della Toscana Gianni Mola premiato come miglior portiere

Sempre pronti nelle emergenze ma anche nello sport. Il gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Massa Carrara con la propria rappresentativa di Calcio a 5 ha trionfato nel 10° Campionato Regionale disputatosi a Pistoia dal 28 al 30 marzo. Dopo essersi qualificati per la finalissima imponendosi nel proprio girone, i giocatori del mister Simone Berti hanno conquistato il titolo al termine di una finale combattuta sino all’ultimo minuto contro la quotatissima compagine fiorentina che si è conclusa con il risultato di 2 a 1. Premiati dall’ispettore antincendi Daniele Schiaretti col titolo di campioni regionali, gli apuani hanno visto anche Gianni Mola premiato come miglior portiere del torneo. Al rientro in sede il comandante Arturo Antonelli si è complimentato con la rosa composta da un capo reparto e 10 vigili permanenti. Nello specifico si tratta di Gianni Mola, Daniele Lucchesi, Valter Mosti, Matteo Zaccara, Gianfranco Rocchi, Frank Della Pina, Michele Spinetti, Alessio Tosi, David Cristofani, Davide Del Sarto e Simone Berti.

Il gruppo sportivo a sua volta ha voluto ringraziare il comandante provinciale di Massa Carrara Arturo Antonelli "senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile". Tiene, inoltre, a sottolineare la collaborazione attiva dell’Asd Cral Vvf Massa Carrara e ringrazia gli sponsor che hanno contribuito a questo successo ovvero Furrer Carrara, il direttore del Carrefour Massa Francesco Nocca, Cooperativa Scultori Carrara, Professional Marble, Ristorante La Goletta, Bonotti Caffè, Acqua Fonteviva, Nautitec snc, Ristorante Pizzeria Papema Beach, Cantera del Bozo Bocca di Magra, Onoranze Funebri Apuane, Esmat Antincendio, Erte Security & Communication.