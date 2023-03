Gli azzurrini di Danesi debuttano con un pareggio Tante occasioni ma i senegalesi resistono

OLYMPIQUE THIESSOIS

0

CARRARESE

0

OLYMPIQUE THIESSOIS: Dia; Diop (74’ Ciss), Toure, Welle, Sy (74’ Seck); Don, Ka (46’ Malang); Gning (74’ Keny), Faty, Guei; Djigo (46’ Colley). A disp.: Ngom, Deen. All. Mauri.

CARRARESE: Gatti; Chaabti, Accorsini, Del Pecchia (74’ Sansaro), Nazzaro; Tognocchi, Bagnoli, Forte (74’ Tortelli); Grasso (85’ Jendoubi), Criscuolo (60’ Scaletti), Pasquini (46’ Prevedello). A disp.: De Cicco, Ratti, Gentili, Fraraccio, Bologna, Tampu, Lomangino, Gentile, Pennacchi, Alberti, Amato. All. Danesi.

Arbitro: Di Legge di Pisa.

CARRARA – La squadra Berretti di mister Andrea Danesi ha esordito nella Viareggio Cup 2023, dove lo scorso anno aveva fatto bene, pareggiando un match giocato all’attacco contro i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Nel primo tempo ha creato tre nitide occasioni da gol non concretizzate per imprecisione e prodezze del portiere. Nella ripresa il copione non è cambiato ma è mancato il gol.

La Carrarese, lo ricordiamo, è inserita nel girone 1 della manifestazione giovanile internazionale e nei prossimi turni affronterà gli ucraini del Rukh Lviv (domani alle 15) e il Sassuolo (venerdì sempre alle 15).