Giornata dello sportivo massese, tutto pronto per il tradizionale appuntamento dell'Unvs

Massa, 24 maggio 2025 – Tutto pronto nella sala consigliare del Comune per l'edizione 2025 della Giornata dello sportivo massese in programma domani a partire dalle ore 10. Suspense fino all'ultimo intorno ai nomi del poker di sportivi protagonisti delle quattro premiazioni più attese, quelle dello sportivo, dell'atleta e del veterano massese dell'anno 2024, insieme a quello del vincitore del Premio Città di Massa, che verranno svelati nel corso della tradizionale cerimonia promossa dalla sezione massese “Bacchilega-Targioni” dell'Unione nazionale veterani dello sport, in collaborazione con il Comune di Massa. «Per la sezione massese quello di domenica rappresenta l'appuntamento annuale più importante – spiega il presidente dei veterani massesi Enrico Barsotti – che comporta un impegno importante e al contempo ci consente di tastare il polso dell'universo sportivo locale».

A sottolineare che «si tratta di una bellissima manifestazione – è il sindaco di Massa Francesco Persiani, che rivolge un plauso ai veterani massesi – per una festa che appartiene a tutta la città e che si ripete di anno in anno trasmettendo valori positivi agli sportivi di tutte le età». Mentre Roberto Acerbo si dice «particolarmente felice e orgoglioso – sottolinea l'assessore allo sport del Comune di Massa – di poter premiare anche quest'anno alcuni tra i più grandi sportivi massesi». Come sempre, numerosi gli sportivi, i dirigenti, ex atleti e gli altri addetti, più o meno conosciuti, che riceveranno premi e riconoscimenti per l'attività sportiva dell'anno passato, o per i meriti conseguiti.

«Anche quest'anno assegniamo alcuni riconoscimenti speciali – ricorda Ettore Biagini, ex dirigente nazionale e figura emblematica dell'Unione nazionale veterani dello sport – è il caso dell'attribuzione di due premi per l'80° anniversario della liberazione di Massa dal nazifascismo, che andranno allo storico Davide Del Giudice di Montignoso e all'associazione storico culturale Linea Gotica Tirrenica».

Prima uscita ufficiale nelle vesti di neo dirigente nazionale per la veterana massese, la ex pallavolista Nicoletta Roni, emozionata ma sempre pronta a rimboccarsi le maniche «per tenere alto il nome della sezione massese, quella con il maggior numero di tesserati d'Italia», come lei stessa ricorda orgogliosa. Presente nella doppia veste di consigliere comunale e socio Unvs, anche Lodovico Andreazzini, convinto da sempre che «la giornata di domani rappresenti l'appuntamento sportivo massese più importante e atteso dell'anno».