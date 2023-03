Giacomo Felice Serrao strepitoso Primo posto nella specialità kata

Altro prestigioso successo per il karateka Giacomo Felice Serrao che si è classificato al primo posto nella specialità kata (forma) della categoria Juniores nell’ambito Memorial Lazzarini, trofeo di karate che si è svolto a Roma ed ha richiamato le società più rappresentative di ogni parte d’Italia. Il team “Il Tempio Massimo“ di Massa proprio grazie alla performance della sua punta di diamante, colui che è stato ribattezzato “l’apuano d’oro“, è riuscito a risultare grande protagonista nell’agone creato all’interno del Palatorrino. Il giovane Serrao, che era reduce dalla medaglia d’oro conquistata nell’ultima coppa Italia Fki (Federazione Karate Italia), si è confermato a livelli top sbarazzando la nutrita e qualificata concorrenza.

La scuola “Tempio Massimo“ si preparerà adesso per i campionati nazionali in programma ad aprile sempre a Roma con Giacomo Felice, figlio d’arte del tecnico 6° dan Massimo Serrao, che sarà ancora sugli scudi. Continuano incessantemente i corsi di karate in via Sotto i Poggi. Info. al 348 28.54.822.