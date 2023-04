Futsal Massa in cerca del primato Chiede strada al Secur Job Fc

Dopo una lunga pausa la Serie C2 di calcio a 5 si prepara per la volata finale. A 3 giornate dal termine del campionato il Futsal Massa è in piena lotta per il primato a due lunghezze dalla capolista Cus Pisa e a meno uno dal Tau Futsal. Quest’oggi i ragazzi di De Angeli ospiteranno i lucchesi del Secur Job FC, sesti in classifica ma apparsi in calo nelle ultime uscite, contro i quali proveranno a riprendere il cammino verso il primo posto da dove lo avevano lasciato.

I massesi prima dello stop avevano infatti ottenuto 5 vittorie nelle 6 gare successive al pesante 5-1 subito nel derby contro il Massa C5, perdendo però lo scontro diretto con il San Macario Oltreserchio con un sonoro 0-4. Dovendo ancora scontare il turno di riposo, invece, il Massa C5 allungherà le proprie vacanze fino al prossimo venerdì, quando ospiteranno il fanalino di coda Toringhese a cui chiederanno strada per restare in corsa per un posto in zona playoff. La classifica: Cus Pisa 65, Tau Futsal 63, Futsal Massa 62, San Macario 61, Futsal Viareggio 40, Secur Job FC 39, Massa C5 36, Quattrostrade 34, MD United 30, Massarosa C5 28, Atletico Viareggio 27, Montalbano Cecina 26, Scintilla 1945 24, Giovani Granata 7, Toringhese 7.