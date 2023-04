Conto alla rovescia per il derby Fivizzanese-Mulazzo Il Ricortola ora dovrà vedersela con il Monzone

Ultimi 360 minuti per ipotecare la seconda, terza, quarta e quinta poltrona che consente di spareggiare per salire in Prima categoria. Oggi, ore 15,30 va in onda il quart’ultimo atto del campionato di Seconda categoria che chiama a confronto la regina del torneo La Cella e i cugini del san Prospero Navacchio, poi ci sono appuntamenti senza ombra di dubbio intriganti come quelli che mettono a confronto Ricortola-Monzone, Carrarese Giovani-Pontasserchio e Fivizzanese-Mulazzo.

L’apertura spetta al derbissimo Fivizzanese-Mulazzo. Rossoblù che provano a ripartire dopo il ko di sette giorni fa registrato contro il Ricortola. Ecco lo spirito con il quale il Mulazzo, oggi, ore 15,30 affronta la Fivizzanese sul "Comunale". "Contro i Medicei – sostiene il diggi Rizzi – si deve forzatamente dare il carattere di prova di riscatto immediato, di deterrente all’amarezza, di una fiamma che deve riaccendersi". "Tutti noi conosciamo le difficoltà che andiamo ad incontrare, – afferma l’allenatore mediceo Franchini – ma siamo ormai vaccinati e spesso siamo riuscite a superarle al meglio. Che il Mulazzo giochi il match per vincerlo è scontato, che voglia cancellare la sconfitta interna con il Ricortola è risaputo, ma il calcio è fatto di questi fattori per cui tocca unicamente a noi renderli inoffensivi e trovare il modo per arrivare al massimo del risultato".

Il Ricortola è deciso a difendere la seconda piazza appena riconquistata e si appresta ad ospitare sul campo di via delle Pinete a Marina di Massa il Monzone. "Arriviamo ad un appuntamento estremamente delicato – afferma il tecnico Alessandro Fini – e difficile: a questo punto non si può più sbagliare, si complicherebbero le cose e quanto di buono fato fino". Se i neroverdi hanno un’unica strada da battere: vincere, i granata non hanno nessuna intenzione di mollare la presa dei tre punti in palio. "Il confronto contro una squadra in lotta per vincere il campionato, – ha detto nei giorni scorsi il tecnico Maurelli – appare sulla carta proibitivo. Noi ci proveremo, le motivazioni abbondano, stavolta non ci sono scorciatoie o vie di fuga: conterà solo vincere. Le difficoltà ci devono esaltare non mortificare. Anzi… ".

Alla "Selva" giocano Filattierese e San Macario. I lucchesi (42) non si possono concedere omissioni, oggi devono dare un segnale tangibile sulle loro reali possibilità di agganciare sul secondo predellino la coppia Ricortola e Mulazzo (43). I castellani dal canto loro proveranno con tutta la loro artiglieria di frenare l’avanzata degli arancioni. Trasferta ad alto rischio per il Don Bosco impegnato a contenere le sfuriate dei padroni di casa del Ponte alle Origini.

