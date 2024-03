Carrarese, corsa a ostacoli. Obiettivo fermare il Cesena. Azzurri, caccia all’impresa per continuare a sognare

Si è ulteriormente allontanata la Torres, salita di nuovo a +9, e si è riportato sotto il Perugia che adesso segue ad un solo punto di distanza. E’ un campionato nel quale si paga a caro prezzo anche il minimo rallentamento e la Carrarese lo ha sperimentato più volte sulla propria pelle. Il pari di Pineto in sé e per sé potrebbe anche essere ritenuto un buon punto ma nel momento attuale complica notevolmente le cose a livello di classifica agli azzurri. Riprendere 9 punti alla Torres nelle 8 gare restanti diventa proibitivo e la seconda posizione torna ad essere una chimera. Antonio Calabro era stato bravissimo a riuscire a rimettere nel mirino i sardi che al momento del suo arrivo erano addirittura a +12. In sole 5 giornate il distacco si era ridotto a 5 punti ma poi la Torres ha rivinto 4 partite di fila riprendendosi parte del maltolto. Col nuovo tecnico la squadra marmifera è salita a 8 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 3 pareggi) implementando notevolmente la fase offensiva senza perdere la seconda miglior difesa del girone. Tutto ciò le ha consentito di riprendersi il terzo posto ma non di insidiare le prime due della classe, ormai troppo lontane. Martedì sera la Carrarese avrà la possibilità di dimostrare che non è più la squadra che aveva rimediato quel gap. Ha già battuto nettamente la Torres (5-1). Adesso, sempre in casa, vuole provare a fermare il Cesena. L’impresa è titanica visto che la capolista ha ormai fagocitato da tempo questo campionato. Dopo aver perso la prima giornata ad Olbia ha inanellato una serie di 28 risultati utili che va avanti tuttora. Nel girone di ritorno il ruolino di marcia è strepitoso con 9 vittorie su 10 partite disputate di cui 8 consecutive.

Numeri che ben testimoniano uno strapotere che la Carrarese almeno per una serata proverà ad annullare. Gli apuani sono tornati al pezzo già da ieri per preparare questa super sfida e stamani saranno di nuovo in campo. C’è da capire le scorie a livello fisico che avrà lasciato il match di sabato. Gli strascichi disciplinari per fortuna sono stati minimi. Le 5 ammonizioni rimediate a Pineto, frutto di una gestione dei cartellini gialli decisamente opinabile da parte del direttore di gara, non hanno portato a squalifiche. E’ entrato in diffida Illanes che si aggiunge a Cicconi e Panico ma null’altro. Ora l’attenzione è tutta rivolta a domani sera (ore 20:45) quando si spera che lo stadio dei Marmi possa finalmente riempirsi di tifosi. Da Cesena sono attesi circa 300 supporters.

Gianluca Bondielli