Carrara va a sbattere contro la Medicea In evidenza Benedetti

pallamano carrara

27

medicea poggio a caiano

39

PALLAMANO CARRARA: Antognetti, Lorenzini 5, Stefani, Mazzanti, Meoni 6, De Giorgi 1, Bugliani 1, Vanello 3, Musetti 1, Benedetti 7, Berti 2, Gini 1. All. Vezzoni.

MEDICEA POGGIO A CAIANO: Cennini, Della Porta 1, Cagigiori 4, Angeli 2, Giglio 8, Cheli 3, Ballerini 5, Ricci 7, Semeraro 3, Khalfallah 4, Palarchi 1, Lenzi D. 1, Lenzi A., Caldarelli. All. Morlacco.

Primo tempo: 11-17

CARRARA – Si chiude con una pesante sconfitta casalinga (-12) la stagione della Pallamano Carrara che al palazzetto di Avenza (partita a porte socchiuse) non riesce a capovolgere il pronostico e contro i forti pratesi della Medicea incassa un altro passivo che fa paio con quello della gara di andata (32-15). Partita subito in salita per i gialloazzurri che già devono rinunciare al pivot Mazzanti che resta in panchina per un problema muscolare. Il ritmo impresso al gioco è molto alto, i carraresi soffrono ma giocano bene, anche se poi viene fuori la potenza degli ospiti. Mister Vezzoni dispone i suoi con una difesa 6-0, poi passa alla 5-1 nel tentativo di limitare gli attacchi avversari, ma i pratesi riescono sempre a perforare la difesa. A metà gara è già -6 e nel secondo tempo il tema della gara non cambia e con un parziale di 16-22 la Medicea vince largo nonostante uno scatenato Benedetti (nella foto) che nella ultime tre partite ha segnato 25 reti.

ma.mu.