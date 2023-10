Carrara: Alpi Apuane sul podio ai Campionati Europei

E’ bronzo per la squadra M40 del Parco Alpi Apuane ai campionati europei masters di Pescara. A firmare l’impresa negli 8 chilometri della campestre, sono stati Dario Anaclerio (nella foto, già terzo nella prova dei 10mila metri) con 25’28’’, Francecso Nadalutti con 24’11’’ e Mirko Fantozzi con 25’09’’ che, con il tempo complessivo di 1h14’48’’, si sono classificati dietro Spagna (1h12’56’’) e Polonia (1h13’50’’). Biancoverdi del presidente Graziano Poli protagonisti anche vicino casa, alla seconda edizione della "Stra-Azzano", gara sulle strade di Seravezza, con la vittoria assoluta di Ioana Lucaci, secondo posto assoluto di Mirco Pierotti e Andreea Lucaci, terzo posto assoluto per Nicola Vanni, primo posto di categoria per Andrea Marsili (quarto assoluto, SM50), Francesco Frediani (SM60) e Cristina De Rocco (SF55), terzo posto di categoria per Enrico Manfredini (settimo assoluto, SM45), Luca Biagi (SM55), Alice Coltelli (SF35), Fabrizio Santi (SM65), Maricica Lucaci (SF55) e buone prove per Adriano Mattei (ottavo assoluto), Roberto Ria (decimo assoluto), Alberto Giannoni, Daniele Bazzicchi, Luca Russo, Andrea Massari, Raffaele Zamberoni, Roberto Formai, Giovanni Marra, Domenica De Martis, Federica Pardini e Mauro Matteucci.

ma.mu.