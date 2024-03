Calcio Volano le giovanili della San Marco Avenza. Gli Allievi di Grassi e Delfini primi a punteggio pieno

E’ stato un altro fine settimana da incorniciare per il settore giovanile della San Marco. La squadra Allievi Under 17 sta veleggiando sicura verso la conquista del titolo interprovinciale che ridarà i regionali di categoria alla società avenzina. I rossoblù guidati da Leone e Grilli si sono aggiudicati il derby col Don Bosco Fossone per 3 a 1 grazie ai gol di Tonelli e Long e ad un’autorete. In classifica rimane il vantaggio rassicurante di 8 punti sul Folgor Marlia.

Nel campionato Allievi Under 16 di merito sa solo vincere la squadra di Grassi e Delfini che ha espugnato anche il campo del Castelnuovo Garfagnana (4 a 1 con tripletta di Liberati e gol di Gilioli) e si è confermata prima in classifica a punteggio pieno. Primato consolidato anche dai Giovanissimi Under 15 nel campionato regionale. La corazzata di Beghé e Fortunato ha ottenuto un prezioso pareggio (0-0) sul campo del forte Montignoso mentre la Pistoiese si è allontanata perdendo a Porcari.

Bella impresa, infine, dei Giovanissimi Under 14 della coppia Galeotti –Lipilini che di misura (1-0) si sono imposti alla Covetta contro il coriaceo Montignoso.