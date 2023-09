Calcio In Seconda: Montignoso e Monzone partono col piede giusto a Massa Carrara

Ridono Ricortola e Fivizzanese. Di gusto, la bocca allargata, la faccia allegra, l’espressione felice e insieme beffarda. Strarìde la neopromossa Villafranchese che mette a segno il gran colpo della prima giornata demolendo in poco più di quarantacinque minuti il Pontasserchio. La matricola giallonera di Conti nella domenica del suo esordio sul palco della Seconda Categoria nei novanta minuti e passa ha messo insieme una vittoria con una serie di colpi di ingegno che hanno fatto “godere“ i presenti sulla mitica “Bonbonera“ del Bottero. Una sorte di arte unica, patrimonio dei lunigianesi di sapersi arrangiare affinata alla scuola contadina della sopravvivenza.

Nonostante i soli novanta minuti giocati, giustificata l’euforia del Ricortola che ha scaricato sul ventre degli Ospedalieri pisani cinque micidiali unghiate che vanno a confermare lo spessore della formazione allenata da Alessandro Fini indiziata con Fivizzanese, Montignoso e Sporting Camaiore alla vittoria finale. Medicei posseduti dal desiderio di cancellare la passata stagione contro il Ponte alle Origini prima vanno sotto, poi ribaltano il risultato e vincono soffrendo il preventivato il ritorno dei pisani.

La matricola Montignoso sul campo dell’ambizioso Sporting in un alternarsi di forti emozioni si assicura un punto che per come è maturato diventa un ‘puntone’ che conferma il valore della squadra riaffidata alle “cure“ del tecnico-promozione Paolo Alberti. A sorpresa il Monzone in via delle Pinete, campo del Ricortola, si impone sul San Vitale Candia nei minuti di recupero grazie ad una magistrale punizione del suo uomo migliore in campo Del Padrone.

L’Atletico Carrara visto all’opera in riva al Lago Puccini ha accusato limiti di tenuta ed è stato sconfitto dal fresco neopromosso Massarosa nella seconda parte dell’incontro. Filattierese e Carrarese Giovani ancora alla ricerca della forma migliore pareggiano rispettivamente con Lido di Camaiore e San Prospero Navacchio.

Ebal.