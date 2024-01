Calcio Giovanissimi. San Marco Avenza. Fantastica Under 15: è campione d’inverno

Promessa mantenuta dalla formazione Under 15 della San Marco Avenza che vincendo anche l’ultima giornata del girone d’andata ha conseguito il platonico ma gratificante titolo di campione d’inverno nel campionato Giovanissimi Regionali. I rossoblù questa domenica hanno superato in casa il Margine Coperta per 3 a 0 con rete di Di Iorio e doppietta di Prati. In classifica hanno mantenuto il primato con 30 punti conquistati, uno in più della Pistoiese. La squadra del tecnico Saverio Beghé, coadiuvato dal collaboratore Pasquale Fortunato, delle 13 partite disputate ne ha vinte 9 pareggiandone 3 e perdendone una sola contro il Capostrada, terzo con 26 punti. Gli avenzini vantano la miglior difesa del girone con soli 4 gol subiti ed il secondo miglior attacco con 30 reti all’attivo. Nell’ultimo match va segnalato il rientro in campo dopo una lunga attività di Francesco Oliva, ragazzo splendido che si è ripreso da un lungo infortunio.