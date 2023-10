Basket Serie C e Divisione regionale 1: Audax e Legends a Carrara partono forte

Bene Audax e Legends nella “Divisione regionale 1“, meno il Cmc in Serie C. Questi i verdetti delle prime giornate dei campionati regionali di basket. Doppio l’avvio spumeggiante della prima giornata contro la Synergy (+21), i biancocelesti inciampano a Livorno contro la Fides (-20). Ma quello che induce a qualche riflessione è la nebbia che ha avvolto l’attacco carrarese nel terzo tempino (parziale 18-3) che ha compromesso l’intera gara. La classifica: Fides Livorno, Don Bosco Livorno e Pontedera 4 punti; CM Carrara, Synergy Valdarno, Mens Sana Siena, Pino Firenze 2; Agliana, CUS Pisa, Sancat Firenze, Monsummano 0.

Tutto bene invece per le altre due carraresi al loro primo campionato nella categoria (in verità l’Audax c’era già stata nella stagione 2008-2009) per motivi diversi. I neo promossi Legends non tradiscono alcuna emozione per la nuova categoria (+5 a Castelfranco) e continuano la marcia trionfale che dura dallo scorso campionato. Bene anche l’Audax che passa con Viareggio (+9) e prova a prendere confidenza con il nuovo torneo dove è scesa per avere rinunciato al titolo sportivo della C. La classifica: Rosignano, Calcinaia, Invictus Livorno, Audax Carrara, Legends Carrara, Valdicornia 2; Bellaria Pontedera, Castelfranco di Sotto, Viareggio, Libertas Lucca, Liburnia Livorno, Grosseto 0.

