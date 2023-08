Basket In Serie C: Lorenzo Melegari a Carrara, terza stagione con il CmC

Lorenzo Melegari è un’altra conferma nel Cmc che disputerà la prossima stagione nella C unica. Classe 1998, ruolo ala-pivot, altezza 198 centimetri, Melegari (nella foto) cresce nel minibasket dell’Audax Carrara dove poi gioca anche i primi campionati giovanili. Nella stagione 2013-2014 esordisce tra i Senior, sempre in maglia gialloazzurra nella C regionale, quindi passa all’Arcola dove nell’anno successivo disputa i campionati Under 17, Under 19 e la Serie D ligure. Quindi torna all’Audax dove per tre stagioni è nella C silver, per poi giocare anche nella Promozione toscana con i Legends Carrara. Dal 2018 al 2020 è nella C silver ligure per due stagioni con la maglia del Sarzana, poi è nuovamente con l’Audax, mentre le ultime due stagioni sono sempre a Carrara, ma sponda Cmc.

Con la maglia biancoceleste, nel campionato 2021-2022 segna 195 punti in 32 gare (media 6,1 a partita) con un best di 17 contro l’Us Livorno; mentre nello scorso anno segna 237 punti collezionando 29 presenze (media 8,2) e un best di 14 contro l’Audax Carrara. Con la conferma di Melegari salgono a sette i giocatori del roster: Giacomo Fiaschi (play, 1992), Marco Mancini (play-guardia, 1992), Lorenzo Suriano (pivot, 1998), Mattia Pipolo (play, 1991), Matteo Russo (play, 1998), Donato Tedeschi (pivot, 2001), Lorenzo Melegari (ala-pivot, 1998).

