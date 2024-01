Atletica. Cross, Zanzottera vola. Promessa mantenuta a Cesano Maderno

E’ stato Marco Zanzottera (nella foto) il vincitore della prima prova del “Circuito cross per tutti“ disputato sui campi di Cesano Maderno, nel milanese. Dopo il buon esordio nella gara di cross internazionale del Campaccio, la giovane promessa del Parco Alpi Apuane-Team Eco Verde Cetilar si conferma specialista sui prati, vincendo per distacco e chiudendo i 6 chilometri di un percorso reso impegnativo dalla pioggia, con il tempo di 19’40“. Vittoria biancoverde di squadra invece alla 25esima edizione della “Cronocaserana“, gara a cronometro di 5,2 chilometri a Caserana, nel pistoiese, dove il team del presidente Graziano Poli si impone nella classifica a squadre con vittoria di spessore ed esordio nella categoria F60 per Maricica Lucaci e ottimo podio per Fabrizio Santi negli SM70. Nelle altre gare in regione, due le competizioni corse a Siena: nella 43esima “Passeggiata della Befana“, corsa a coppie di 11 chilometri, il Parco Alpi Apuane piazza al nono posto Roberto Ria e Daniele Susini con il tempo di 48’; mentre nella terza prova regionale del “Gran Prix di cross“, gara di 5 chilometri, ottimi piazzamenti dei veterani Dibra Andi e Andrea Marsili, rispettivamente 14esimo e 25esimo nella classifica assoluta. Francesco Frediani chiude invece al secondo posto nella categoria SM60.

ma.mu.