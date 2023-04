Alla Massese serve un solo punto Vietati passi falsi contro il Picchi

di Gianluca Bondielli

E’ arrivato il grande giorno per la Massese a cui basta un punticino quest’oggi alla “Banditella“ contro il già retrocesso Picchi Livorno per chiudere con la salvezza diretta questo campionato d’Eccellenza che era diventato un calvario prima dell’avvento in panchina di Giuseppe Della Bona. Questo pomeriggio la squadra zebrata dovrà rinunciare agli squalificati Vittorini e Luca Bonini e all’influenzato Zeni. Il mister massese tornerà all’antico riproponendo la difesa a quattro con Ricci e Piccione coppia centrale. A centrocampo il sostituto di Luca Bonini dovrebbe essere Aliboni ma occhio anche a Papi che potrebbe riprendersi una maglia da titolare. Mattia Bonini ritornerà nella posizione a lui più congeniale di esterno d’attacco.

Da Massa è previsto un esodo di tifosi in treno verso Livorno per sostenere la squadra in questa sua ultima fatica. "Speriamo di festeggiare tutti insieme – anticipa Della Bona –. Per me riuscire a salvare la squadra della mia città sarebbe un traguardo superiore anche alla finale play off raggiunta in passato. Col mio staff abbiamo preso una squadra che era reduce da 7 sconfitte consecutive e sembrava spacciata e siamo riusciti a cambiarne totalmente il trend nelle successive 7 giornate. Abbiamo avuto la capacità di entrare nel modo migliore in una situazione difficile e fare le scelte giuste ma il merito principale è dei giocatori che si sono messi a completa disposizione. Finora abbiamo sbagliato pochissimo. Abbiamo perso solo a Santa Croce dove abbiamo pagato la qualità della Cuoiopelli e qualche assenza ma non siamo stati messi sotto. Ci manca un ultimo sforzo per conquistare un obiettivo che sembrava impossibile ma non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare un Picchi che sta onorando sino in fondo questo campionato".