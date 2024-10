Vandali in azione: deturpata la macchinetta del distributore del latte

Vandalizzata la macchinetta del distributore del latte alla spina. "Non è la prima volta – spiega Katiuscia Lenzetti che dirige l’azienda agricola San Cristoforo con la sorella Mariella -. Stiamo cercando di ristrutturarla e recuperarla con un intervento migliorativo ma non è semplice". Il distributore self service è situato tra il viale Roma e il viale Vecchio, di fronte alla rotonda. E’ un progetto partito nel 2008 con Coldiretti Massa Carrara per valorizzare e lanciare la cosiddetta filiera corta: latte dalla mucca al bicchiere, passando per il distributore self service alla spina. Erano presenti sul territorio apuano altri distributori che purtroppo hanno chiuso i battenti a seguito di atti vandalici e altre motivazioni. Ciò nonostante, la "milk slot machine" di Lazzini resiste e prosegue nella sua attività.

"Alcuni giorni fa hanno spaccato la gettoniera – racconta Katiuscia Lazzini - e la macchinetta è rotta. L’ abbiamo sistemata più volte, ridipinto a nuovo tutto lo spazio che accoglie il distributore, ma è stato scarabocchiato e imbrattato, anche con disegni osceni. Il Comune non vuole che installiamo telecamere per tutelare la privacy, essendo il luogo praticato da diversi consumatori, ma a noi interessa vedere chi danneggia. Lo hanno ridotto un piangere. Non ci arrendiamo al vandalismo e lo facciamo funzionare ugualmente perché la gente lo chiede. Il latte lo vendiamo a 1,20 euro al litro e manteniamo questo prezzo senza aumentarlo perché andiamo incontro ai nostri consumatori, che sono soprattutto anziani e famiglie. Quando non funziona il distributore, perché danneggiato, sono in molti a chiamare e cerchiamo di accontentare i clienti, portando il latte a domicilio. C’è una buona richiesta per un ottimo prodotto, fresco, appena munto. Vendiamo latte al distributore e alla gelateria "Lo Scioattolo" per prodotti di qualità, e produciamo formaggi. La nostra azienda è seconda in Toscana per la miglior qualità di latte, risultato come se fosse prodotto in alpeggio".

Il latte arriva direttamente dal pascolo di San Cristoforo, località nella frazione di Marina di Massa-Ronchi mentre l’azienda di allevamento si trova in via del Duca a due chilometri circa. Mariella pensa alla mungitura mentre Katiuscia alla trasformazione del latte. "E’ l’unico distributore a Massa e c’è tantissima richiesta – conclude Katiuscia - . Purtroppo è difficile contrastare questi atti di vandalismo. Hanno sfondato anche il vetro antisfondamento delle bottiglie, per la seconda volta. Noi non ci fermiamo, portiamo avanti la nostra azienda come da antica tradizione familiare. Già i nonni erano agricoltori e pastori. Abbiamo la nostra affezionata clientela che aspetta quotidianamente il rifornimento". Un progetto importante, a km zero, che potrebbe trasformarsi in un percorso didattico e soprattutto educativo per i giovani.

Angela Maria Fruzzetti