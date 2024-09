Una sede per la Pro loco . Cantiere aperto alla stazione

La senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, ieri mattina era in città per un nuovo sopralluogo alla stazione ferroviaria di Avenza, dove in futuro aprirà la sede della Pro loco sulla via Francigena, che si era rivolta alla senatrice per accelerare i tempi di consegna da parte di Ferrovie. Uno spazio atteso non solo dalla Pro loco, ma anche da tutta la popolazione della frazione da tempo alle prese con il degrado. Una nuova luce ma anche un punto di riferimento per i cittadini, e che all’occorrenza potrà ospitare incontri e manifestazioni. Uno spazio piuttosto ampio che una volta concesso in comodato dovrà essere rimesso a nuovo e organizzato in modo da diventare la sede della Pro loco, da anni orfana di un locale dove riunirsi. "Procede speditamente l’iter per assegnare alla Pro loco di Avenza una sede presso la locale stazione ferroviaria - scrive Campione -, Con il sopralluogo di ieri mattina, grazie alla disponibilità delle Ferrovie dello Stato, è stato compiuto un altro passo verso la consegna. Uno spazio che verrà concesso in comodato, ampio, adesso degradato, che sarà ripulito e accoglierà anche delle manifestazioni. Vorrei ringraziare le Ferrovie per la velocità con cui ha destinato l’area alla Pro loco, considerato che io ho fatto il sopralluogo a giugno. Mi son fatta carico delle istanze della Pro loco e ho fatto da mediatrice con la direzione di Firenze del settore FerServizi di Ferrovie dello Stato, che ringrazio pubblicamente e che mi ha assicurato la massima disponibilità. La sede della Pro Loco fungerà da punto informazioni - aggiunge la senatrice Campione -, ma ospiterà anche eventi, contribuendo alla riqualificazione del quartiere. Sarà l’occasione di sottrarre al degrado una parte della città. I cittadini di Avenza lamentano infatti da tempo lo stato di degrado di alcune zone della loro frazione e sollecitano da tempo interventi adeguati per restituire decoro, ordine e sicurezza" .