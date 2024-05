Una notte senz’acqua. Maxi intervento di Gaia all’acquedotto comunale

Scatta stasera il black out idrico che coinvolgerà circa 34 mila utenze. Tutto pronto per il maxi intervento notturno di Gaia sulla rete idrica di Massa: dalle 21 le squadre saranno tutte schierate in strada per completare la ricostruzione del nodo idraulico di piazza Garibaldi contribuendo al risanamento dell’acquedotto comunale e all’abbattimento delle perdite nella zona. Fino alle 7 di mercoledì mattina, e comunque fino a fine lavori, diverse zone del Comune resteranno senz’acqua o potranno subire disagi. Le zone interessate dai fenomeni di mancanza di acqua o bassa pressione, sono: Romagnano, Poveromo, Partaccia, Ronchi, Marina Di Massa, Codupino, Casone, Sei Ponti, Candia, Foce, San Lorenzo, Zona Industriale - Oliveti, Cervara, Canalmagro, Puliche, Massa Centro, Ricortola, Bondano, Zona Industriale Massa, Zona Stadio, Mirteto, Rinchiostra, Poggi, Quercioli, Poggioletto, Zecca - Zona Viali, Castagnara, Santa Lucia, Castagnetola - Frangola - Lavacchio, Castagnola, Turano, Pradaccio. Le manovre potrebbero generare fenomeni di bassa pressione e torbidità transitoria su tutta la rete idrica del comune che svanirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti.

L’ intervento di questa notte completerà le lavorazioni predisposte a febbraio: in piazza Garibaldi è stato realizzato un nuovo tratto di rete che coinvolge tubazioni di notevole diametro, pronto adesso per entrare a sistema in maniera definitiva, sostituendo completamente il vecchio tratto. In contemporanea all’intervento di piazza Garibaldi, approfittando della necessaria temporanea chiusura dell’acqua, Gaia realizzerà un ulteriore importante intervento in corrispondenza di una rilevante arteria dell’acquedotto cittadino sita in via Palestro: sarà eseguita la distrettualizzazione della rete e l’installazione della stumentazione per il controllo dei flussi. Gaia lavorerà per contrarre il più possibile i tempi delle lavorazioni comunicati e ripristinare il servizio appena possibile.