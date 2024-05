Una mostra dedicata alle “Maestà nel territorio massese“

Sabato alle 16 al convento dei Frati Cappuccini l’inaugurazione della mostra “Le maestà nel territorio massese con interventi di Desidero Antonioli, Gino Cappe, Arturo Colle e Aladino Landi. La mostra sarà aperta tutti i sabato di maggio dalle 17 alle 19. La raccolta vuole offrire un’occasione per orientarsi nel mondo del sacro e leggere il significato “nascosto” di alcune celebri rappresentazioni, riproposto nelle maestà, oggi in copia. Dopo un accurato lavoro di riproduzione e ricognizione sul territorio proseguendo l’attività di operativa su beni culturali del centro di Massa eseguita dalla 2° A della Scuola Media Malaspina dal 1989 al 1993, guidati dal professor Aladino Landi che con gli altri insegnati, coordinati dal preside Gino Cappé, si è concentrata sulla tematica delle “Maestà fra religiosità e fede”. L’iconografia della Vergine Maria mantiene alcune caratteristiche delle “dee bianche” dell’antichità, a espressione del principio femminino e lunare che governa l’universo insieme al sole. L’iconografia del simbolismo medievale della “luce di Dio” correlato alla natura divina di Maria, che si affianca all’appellativo di “stella mattutina”, associata alla dea Venere, la rappresenta come la “nuova Eva” illuminata dalla grazia divina. A partire dalla controriforma, l’iconografia è organizzata per contrastare l’eresia luterana e calvinista, che nega il ruolo di Maria mediatrice della grazia divina, esaltando il motivo della Immacolata Concezione, che nella disputa sui dogmi fondamentali assumerà una funzione centrale nelle raffigurazioni artistiche e anche nella raccolta proposta. Nella raccolta delle copie delle “maestà” Landi coglie la funzione del “culto popolare” come testimonianza di religiosità devozionale popolana che si esprime nelle molteplici attribuzioni mariane presenti, Madonna del Rosario, Madonna di Loreto, Madonna del buon consiglio, Madonna Incoronata, Madonna Im-plorante, Madonna Delle Grazie, Madonna Della Misericordia, Madonna Immacolata.