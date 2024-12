Un albero contro la violenza. I ragazzi dell’artistico con il comando dei carabinieri

Gli studenti contro la violenza di genere anche in occasione del Natale. Nei giorni scorsi all’interno della caserma dei carabinieri Marchini (comando compagnia di Carrara) hanno allestito un albero speciale contro la violenza sulle donne. Un gesto di sensibilizzazione che i ragazzi hanno creato all’interno di uno speciale progetto ad hoc. L’albero è stato decorato con centouno scarpette rosse, realizzate a origami e donate dagli studenti e dalle studentesse della seconda B del Liceo artistico Gentileschi guidati dalla professoressa Doriana Guadalaxara. Un progetto che li ha visti coinvolti dal Centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ del Comune di Carrara, gestito dal Cif Carrara Odv, sempre in prima linea non solo nell’ascolto e aiuto alle donne ma nella prevenzione e sensibilizzazione verso un tema di scottante attualità.

Nei giorni scorsi il luogotenente Lorenzo Anzalone e le operatrici del Cav Francesca Menconi e Simona Raimondi hanno consegnato agli studenti e alle studentesse l’attestato di partecipazione al progetto. La realizzazione di questi addobbi sta a suggellare la partecipazione attiva degli istituti scolastici alla sensibilizzazione al contrasto alla violenza sulle donne, e l’opera sinergica che viene svolta con le forze dell’ordine.