Mis-Emergenza a Massa: prevenzione e sicurezza in piazza Aranci

Un pomeriggio all’insegna della prevenzione, della sicurezza, ma anche del divertimento. La Misericordia San Francesco di Massa scende in piazza con l’evento dal titolo ‘Mis-Emergenza. Chi salva una vita salva il mondo intero’. L’appuntamento è in programma sabato 5 aprile, a partire dalle ore 15,30, in piazza Aranci. Ci saranno attività per tutti, dai più grandi ai più piccoli, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il mondo del soccorso, della protezione civile e della sanità, e di rendere più consapevoli i cittadini. I bambini potranno quindi imparare divertendosi con giochi educativi, come la caccia al tesoro, mentre i maggiorenni potranno anche mettersi alla prova con la guida di un’ambulanza, affiancati da esperti istruttori, che mostreranno anche a tutti gli interessati le principali tecniche di primo soccorso, dal massaggio cardiaco alla disostruzione delle vie aeree.

Ci sarà anche il ‘Camper della salute’ – grazie a cui ci si potrà informare sull’importanza della prevenzione – uno spazio per il sociale, dedicato ai servizi che la Misericordia offre alla comunità, con trasporti assistiti e supporto per chi ne ha bisogno, e una vasta esposizione di attrezzature e mezzi di emergenza, con la possibilità di scoprire da vicino il loro funzionamento. A partire dalle 18,30, dopo il dj set, i volontari della confraternita mostreranno quindi il proprio lavoro attraverso esempi di intervento in situazioni critiche.

Un evento, quello di sabato prossimo, a cui parteciperanno anche alcune autorità locali e che rientra nella serie di iniziative per celebrare i quarant’anni dalla fondazione della Misericordia massese, ora presieduta da Bruno Ciuffi. "Ci teniamo molto – ha sottolineato Marina Vita, responsabile del settore Area emergenze che ha organizzato il progetto – perché è un modo per far capire alla comunità ciò che facciamo quotidianamente e l’importanza del volontariato all’interno della nostra città". Soprattutto ai più giovani, in modo che possano incuriosirsi al settore.

"Abbiamo un reparto – ha aggiunto Vita – chiamato ‘Le gemme’ dove i volontari arrivano da giovanissimi. Alcuni di loro sono entrati quando avevano quattordici anni. Adesso ne hanno trenta e hanno svolto un lungo percorso all’interno della Misericordia". Appuntamento, quindi, sabato, in piazza Aranci, con ’‘Mis-Emergenza. Chi salva una vita salva il mondo intero’.

Alessandro Salvetti