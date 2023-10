Trovato ordigno bellico. Arrivano gli artificieri

Ancora un ritrovamento di un ordigno bellico inesploso sul territorio con conseguente intervento di bonifica della relativa zona per ripristinare una condizione di sicurezza.

L’ultima segnalazione ricevuta del ritrovamento di un presunto ordigno è quella relativa nei giorni scorsi a un’area boschiva del Comune di Fivizzano, in località Fiacciano. I militari dell’Arma dei carabinieri hanno subito provveduto a delimitare la relativa zona con il nastro segnaletico, così da impedire a chiunque di avvicinarsi. Fatto questo, sono state attivate immediatamente le procedure previste per la bonifica e la messa in sicurezza della porzione della zona boscosa.

La Prefettura di Massa Carrara ha così chiesto l’intervento del personale specializzato dell’Esercito per la rimozione e distruzione del residuato bellico. Ieri mattina si sono svolte infine le operazioni di brillamento da parte degli artificieri provenienti dal Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che una volta giunti sul luogo del ritrovamento hanno identificato l’ordigno come una bomba da mortaio di nazionalità italiana da 81 mm, caricata ad alto esplosivo.

L’ordigno è stato messo in sicurezza e neutralizzato sul posto. Sul posto, era presente anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana che ha concorso alla cornice di sicurezza, garantendo l’eventuale assistenza sanitaria.