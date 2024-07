Sventola la Bandiera Blu: "Attesta le buone pratiche"

E’ stata issata ieri mattina alle 10, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, la Bandiera Blu a Villa Cuturi e nell’occasione è stato festeggiato il nuovo raggiungimento di un traguardo che testimonia la bontà delle iniziative a tutela delle acque litoranee.

"L’abbiamo fatta consegnare da un ragazzo dei campi estivi alla Capitaneria che poi ha provveduto a posizionarla sul pennone – ha spiegato l’assessore Roberto Acerbo – In questi anni l’abbiamo sempre ottenuta, in base ai risultati dell’attività svolta nell’anno precedente. La Fee, Foundation for environmentale education, un’organizzazione no profit che è presente in sette Paesi del mondo, è quella che poi controlla che vengono svolte bene tutte le buone pratiche per la sostenibilità ambientale". La bandiera è stata issata alla presenza del questore, di rappresentanti della Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, di alcuni consiglieri comunali e di assessori, agenti della polizia municipale e i ragazzi dei campi estivi.

La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.