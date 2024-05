Successo della manifestazione sportiva di beneficenza ad Olten: solidarietà e sport per una nobile causa

Successo della manifestazione sportiva di beneficenza che si è tenuta ad Olten, città svizzera del Canton Soletta. Promotori dell’iniziativa sono stati l’Associazione europea vittime di violenza, con il suo presidente Massimo Santucci, originario di Massa e trasferitosi da anni in Svizzera, già commissario della delegazione svizzera dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon a Roma. Presenti, tra gli altri, anche la rappresentativa della Polizia municipale di Massa, accompagnata dal comandante Giuliano Vitali, che ha preso parte al torneo calcistico amatoriale di beneficenza. Dopo il successo ottenuto dagli uomini del capitano Giampiero Cerrutti, nel torneo organizzato nell’ambito della ’Giornata contro tutte le violenze’ del 9 marzo scorso, quando al campo sportivo di Romagnano la Polizia municipale si era imposta sulla Nazionale italiana magistrati, stavolta in Svizzera a spuntarla per 2-1 sono state le toghe italiane capitanate dall’ex magistrato Piero Calabrò, che si sono presi la rivincita sui biancorossi apuani.

"Sono soddisfatto di questo nuovo successo – dichiara il presidente di Aevv, Santucci – sia sotto l’aspetto sportivo che solidale. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto all’Associazione Swiss foundation against blindness di cui fa parte anche Alex Heuberger, fondatore della omonima Heuberger Augenklinik, rinomata clinica oculistica dell’ospedale cantonale di Olten.

Alla kermesse sportiva organizzata in collaborazione con la Fussball club Klus Balsthal, presieduta da Luigi Gino Fucillo e disputata al centro sportivo Kleinholtz, oltre alla Municipale massese e ai magistrati, sono giunte dall’Italia anche le rappresentative dei parlamentari e i valtellinesi All Blacks vecchie glorie. Dalla parte ellenica invece, le rappresentative del parlamento del cantone Soletta, la polizia cantonale, l’amministrazione della città di Olten, la cancelleria di Stato di Thal-Gäu e la clinica oculistica Heuberger. Il presidente delle cliniche Augenklinik ha ricordato l’impegno solidale: "Lo scorso anno insieme ad altri cinque oftalmologi svizzeri siamo stati nello Yucatàn in Messico e per due settimane abbiamo operato agli occhi ben 600 pazienti". Si tratta del progetto ’Gli occhi della solidarietà’, che va avanti da più di 20 anni, in soccorso a pazienti che hanno bisogno di interventi agli occhi, da quelli più semplici a quelli per combattere la cecità.

Oltre a Vitali, per la Polizia municipale di Massa, e Calabrò, per i magistrati, gli altri rappresentati di squadra erano Gioacchino Alfano, per i parlamentari italiani, Eugenio Lombella, per gli All Blacks vecchie glorie, Adrian Heuberger per Heuberger Augenklinik, Mirco Müller per la cancelleria di Stato di Thal-Gäu, Werner Ruchti per il parlamento cantone Soletta e Samuel Grieder per la polizia cantonale. Appuntamento al prossimo anno a Roma in occasione del Giubileo.