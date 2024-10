Stadio, l’ok della commissione. La Carrarese può tornare a casa. Domenica la sfida col Mantova

La Carrarese potrà tornare a casa. La commissione Pubblicospettacolo ha dato l’ok per la riapertura dello stadio dei Marmi.

Domenica alle 15 la serie B sarà nuovamente di scena a Carrara a 76 anni dall’ultima volta con la sfida con il Mantova. Ieri la commissione ha eseguito il secondo sopralluogo nel campo sportivo e ha dato il via libera alla riapertura. Dopo tre partite giocate all’Arena Garibaldi di Pisa la Carrarese potrà dunque tornare a disputare match ufficiali e ad allenarsi all’interno dell’impianto comunale. Tutto ciò è stato possibile grazie al grande sforzo dell’amministrazione che da giugno a oggi ha investito per l’adeguamento 2 milioni di euro. Tanti gli interventi per rispettare le richieste avanzate dalla Lega di Serie B dopo la promozione dello scorso 9 giugno.

Anzitutto è stato sostituito il terreno di gioco in erba sintetica, si è proceduto con l’installare dieci tornelli ai varchi di accesso e a cambiare l’impianto di illuminazione. Il Comune si è fatto carico di numerosi altri lavori che vanno dal cablaggio del perimetro dell’impianto fino alla posa di vari moduli che dovranno ospitare nuovi bagni nelle curve, un nuovo spogliatoio e le sala antidoping. Nel piazzale davanti alla tribuna si è risagomata l’aiuola dove è stata predisposta una zona riservata ai mezzi televisivi. La sala stampa è stata rinnovata come l’area hospitality, si è poi allestita una sala var e le postazioni per la telecamere. Novità anche per gli spogliatoi che sono stati arredati ex novo, mentre le panchine sono state sostituite e arretrate di qualche metro. Le nuove panchine dovrebbero arrivare a metà novembre e in attesa ne sono state montate di provvisorie che poi saranno ricollocate in altri campi di proprietà comunale.

"Voglio ringraziare tutti i tecnici comunali, a cominciare dal responsabile unico del procedimento e dal dirigente ai Lavori pubblici, che hanno seguito i lavori – scrive la sindaca Arrighi con entusiasmo – Poi Carrarese calcio, Nausicaa, gli operai, i progettisti e tutte le ditte che hanno reso possibile questo risultato. Grazie alla città di Pisa, al suo sindaco, alla sua prefetta e a tutti i suoi sportivi che hanno aperto le porte dell’Arena Garibaldi in queste prime gare della stagione. Oggi non solo riapriamo lo stadio e restituiamo la sua casa alla Carrarese, ma lo facciamo nel pieno rispetto dei tempi che ci eravamo dati e lo possiamo fare solo perché siamo riusciti a fare un grande lavoro di squadra. Sono stati tanti – prosegue Arrighi – e di diversa natura gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi: economici, progettuali, tecnici, ma ogni volta tutti hanno risposto nel migliore dei modi, con sacrificio e impegno. I lavori nel nostro stadio, tuttavia, non sono ancora finiti. Stiamo lavorando per la definitiva apertura di tutta la curva Nord, in questo caso la strada da percorrere è chiara e gli incarichi sono già stati assegnati, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per realizzarli. Nel frattempo siamo pronti a fare quanto possibile per permettere al maggior numero possibile di tifosi di assistere alle prossime gare".