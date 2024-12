Solidarietà natalizia: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara dona 120 pacchi alle Caritas

La solidarietà è un dono che non si esaurisce. Sono stati consegnati tutti i 120 pacchi natalizi donati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara alle Caritas della provincia apuana: un regalo dalla duplice valenza solidale, da un lato per offrire un pensiero alle famiglie più bisognose sotto le feste e dall’altro per sostenere l’Anfass Massa Carrara presente sul territorio da oltre 50 anni, che oltre a svolgere una fondamentale attività associativa, fornisce sostegno alle persone con disabilità intellettiva e a quelle affette da disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie attraverso una articolata rete di servizi e di strutture. Nel primo pomeriggio di ieri l’ultima serie di pacchi è stata consegnata alla Caritas di Pontremoli, che ha sede nel Vescovado e nell’occasione era rappresentata da Anna Rapetti. "E’ un’iniziativa, giunta al terzo anno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara che tra gli obiettivi ha quello di impegnare cooperative e associazioni come l’Anfass nella consegna dei pacchi-dono alle Caritas. Un incarico che responsabilizza gli assistiti. Siamo felici di replicare questa donazione che va nella direzione del sociale" ha detto Antonio Simonini, segretario generale della Fondazione che ha sottolinenato da un lato un gesto di vicinanza alle Caritas e dall’altro la collaborazione con l’Anfass che si è occupata di confezionare le strenne natalizie. Le altre consegne sono state fatte a Massa e Carrara. A Pontremoli c’era anche Fiorella Nari, presidente provinciale dell’Anfass: "Sono tutti pacchi con prodotti del territorio che la Fondazione Carica acquista e che noi abbiamo consegnato alle Caritas, le quali poi le distribuiranno alle famiglie. Basti pensare che solo la parrocchia di Pontremoli aiuta 300 indigenti. I pacchi sono stati confezionati dalla nostra associazione e da persone con disabilità e volontari. Ci piace consegnarli direttamente perché è un modo per i nostri ragazzi di sentirsi partecipi nel fare qualcosa per gli altri".

Natalino Benacci