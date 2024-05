Sanlorenzo, investimento milionario. In programma decine di assunzioni

La bozza del protocollo d’intesa è pronta e, con questa messa nero su bianco, sta per prendere corpo un imponente piano di sviluppo per la società Sanlorenzo assieme a Bluegame, impresa che fa parte dello stesso gruppo. Un accordo che mette insieme Invitalia con la Regione Toscana, per un cofinanziamento di 12 milioni di euro, a fronte di investimenti industriali e progetti di ricerca e sviluppo per oltre 91 milioni di euro, dislocati su tutti e quattro gli stabilimenti del gruppo fra La Spezia, Ameglia, Massa e Viareggio. Si parla di grandi numeri e di un insieme di misure che serviranno a potenziare e migliorare l’efficienza tecnica e produttiva di quello che, pur diviso in quattro sedi in poche miglia nautiche, rappresenta un unico grande polo produttivo.

Un percorso iniziato da lontano, si da quando il Ministero dello sviluppo economico aveva introdotto una procedura per la valutazione e il finanziamento dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, superiori a 50 milioni di euro. Era il 2016. Nel 2022 Sanlorenzo formalizza la prima proposta a Invitalia per avviare la sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo, che la Toscana avrebbe potuto cofinanziare con una somma al massimo di mezzo milione di euro, come contributo allo sviluppo del territorio appunto. La proposta riguardava il Gruppo Sanlorenzo, con all’interno la società Bluegame Srl, sempre facente capo all’imprenditore Massimo Perotti. Mentre Sanlorenzo si occupa soprattutto di yacht di lusso, Bluegame è realizza yacht sportivi non superiori ai 23 metri di lunghezza.

Il programma di sviluppo industriale è quindi costituito da due progetti di investimento produttivo e due progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da attuare fra Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa. Gli investimenti riguardano, in generale, l’ampliamento della capacità produttiva di entrambe le società partecipanti prevedendo una rivisitazione degli spazi degli stabilimenti, tale da aumentare ed ottimizzare le produzioni e consentire la produzione di nuove linee di prodotto strettamente correlate alla ricerca e sviluppo. Fra il 2023 e il 2024 sono arrivati gli ok da parte sia della Regione sia del Ministero delle imprese e del Made in Italy, con una parziale revisione anche dei progetti presentati e delle somme richieste.

Per quanto riguarda in particolare il polo produttivo di Massa l’investimento previsto è di 19,9 milioni di euro, riconducibili a impianti e macchinari che riguardano modelli e stampi necessari alla produzione, al fine di rendere il sito il punto di riferimento per le attività di stampaggio in vetroresina dell’intero gruppo. In termini complessivi, l’incremento occupazionale previsto dal programma entro il 2027 sarà pari a 222 dipendenti a tempo indeterminato in più, su tutto il gruppo, di cui 152 attribuibili a Sanlorenzo e 70 a Bluegame. Per la Toscana si parla di 42 nuove assunzioni dirette, di cui 20 a Massa, senza però contare l’importante indotto della zona.