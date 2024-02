Rivoluzione all’ufficio postale. La mappa dei servizi di comunità

L’ufficio postale dei piccoli centri abitati si rivoluziona, aprendo le porte a tutta una serie di servizi della Pubblica Amministrazione per semplificare la vita dei cittadini. Ha preso il via Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali una casa dei servizi digitali, uno sportello unico che rende semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

L’iniziativa prevede la realizzazione degli "Uffici Polis", sportelli unici di prossimità per fornire ai cittadini i servizi della Pubblica Amministrazione. All’ufficio postale di Pontremoli dal 6 marzo sarà possibile richiedere agli sportelli documenti d’identità, certificati anagrafici, atti e certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle Regioni e altro. Tutti i servizi in un solo luogo e uno spazio per le comunità, aree esterne rinnovate a disposizione della cittadinanza, il tutto in edifici green e sostenibili con il fotovoltaico e sistemi evoluti.

L’Ufficio postale di Pontremoli è stato il primo in Toscana nel quale dallo scorso giugno i cittadini hanno potuto usare il servizio "Atti di Volontaria Giurisdizione" con la possibilità di presentare le istanze per la nomina di amministratore di sostegno e di rendicontazione dello stato patrimoniale assistito. La novità era prevista nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

L’obiettivo è garantire ai cittadini nuovi punti di accesso ai servizi dell’amministrazione per favorire una “giustizia di prossimità“ sempre più vicina al territorio e alle comunità. I nuovi servizi sono erogati nell’Ufficio postale sia attraverso gli sportelli e le sale dedicate e successivamente anche in modalità digitale,con totem innovativi che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità ’self’.

