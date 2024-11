Riaperta la Sp21. Disagi finiti per gli abitanti

La strada provinciale 21 è riaperta e sono finiti i disagi per molti cittadini di Bagnone. Sparita l’interruzione tra il castello di Bagnone e il bivio per Pastina dove il cartello di segnalazione per l’avvallamento, veniva ignorato da molti automobilisti. La Provincia aveva quindi deciso di chiudere la strada in attesa dei lavori di messa in sicurezza. Con buona pace dei residenti di alcuni piccoli paesi come Pieve, Darbia, Groppo, Vespeno, che avevano dato il via a una raccolta di firme. Non erano isolati, ma la strada alternativa, passando da Castiglione del Terziere, era più lunga. Con la riapertura al transito della provinciale si è positivamente conclusa una vicenda che aveva portato disagio a tanti cittadini e commercianti. La nascita immediata di un comitato aveva portato all’attenzione della Provincia il problema, grazie a una richiesta sottoscritta da più di 450 tra cittadini residenti, proprietari di seconde case, commercianti e titolari di attività economiche. La strada è stata riaperta a tutta ampiezza, evitando così anche il senso unico alternato. I promotori del comitato Laura Finali di Darbia e Paolo Magri di Pieve esprimono la propria soddisfazione e un sentito ringraziamento per chi si è fatto carico del problema.

"Ringraziamo – dicono – in primo luogo tutte le persone che hanno aderito al nostro appello e ci hanno supportato. Un doveroso grazie al segretario generale della Pietro Leoncini per la grande disponibilità e il costante interessamento, nonché all’amministrazione comunale di Bagnone". Soddisfazione anche da parte dei commercianti, riassunta nelle parole di Fiorangela Vinciguerra, che gestisce ‘Il Tagliere’, a Bagnone. "Per quelli come me che devono percorrere quel tratto quattro volte al giorno - racconta - è stato veramente un grave disagio, grazie a tutti coloro che si sono dati da fare in prima persona". Si conclude così positivamente la vicenda, buon esempio di collaborazione tra istituzioni e cittadini.

M.L.