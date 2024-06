Rassegna ’Giovani in musica’ con il Conservatorio Mascagni

Sei serate al Teatro della Rosa per la rassegna concertistica ’Giovani in musica’ organizzata dal Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno col patrocinio del Comune di Pontremoli. Si parte il 9 e 10 giugno alle 18, orario in cui si svolgeranno tutti i concerti. Al pianoforte Samuele Drovandi, giovane pratese che condurrà i presenti tra le pagine di Beethoven, Chopin, Debussy, Liszt e Bartòk per un viaggio musicale avvincente. Lunedì in scena il duo pianoforte e chitarra formato da Michelle Paganini e Luca Medusei. Una formazione avvincente quella del duo chitarra e pianoforte, per un concerto ricco di spunti poetici fra le pagine del compositore impressionista Federico Mompou, il polacco Alexandre Tansam, con le note del chitarrista e compositore Giorgio Mirto e l’intimismo ed esuberanza del dualistico carattere schumanniano, per concludere con la Fantasia per chitarra e pianoforte di Mario Castelnuovo Tedesco. Ingresso libero. "Un’occasione per vivere in un concerto un concentrato di emozioni di grande impatto e condivisione umana", dice la pianista Federica Bortoluzzi (nella foto), curatrice della rassegna e docente di pianoforte al Conservatorio di Livorno, che evidenzia l’importanza di "vivere il momento del concerto come una opportunità e un atto di interazione reciproca fra artista e pubblico". Si prosegue il 17 giugno con Harmonix saxophone quartet, formato da Larissa Ponzuoli, Matteo Brandini, Filippo Grassi, Chesare Martinez. Domenica 15 settembre Niccolò Chiaramonti (chitarra), sabato 21 settembre Giovanni Pierotti (pianoforte) e domenica 22 settembre duo pianoforte e clarinetto Nico Persichini-Leonardo Giuntoli.

