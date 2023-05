Ragazzino pestato da coetanei Dodicenne vittima dei bulli La madre si ribella e denuncia

Ragazzino pestato da alcuni coetanei. E’ accaduto in un parco cittadino. La vittima è uno studente di 12 anni della media Staffetti che, a quanto sembra, da un po’ di tempo sarebbe stato presa di mira da alcuni bulletti della scuola. Evidenti i segni delle botte sul corpo del ragazzino, che una volta tornato a casa ha raccontato tutto alla mamma. La donna si sarebbe rivolta ai carabinieri e poi ha lanciato un messaggio whattsup nel gruppo genitori della classe del figlio denunciando l’accaduto e mettendo tutti in guardia circa la presenza di alcuni bulli fra gli studenti della Staffetti. La donna avrebbe parlato anche con i dirigenti della scuola, ma bisogna tenere conto che quest’ultimo grave episodio è accaduto lontano dal plesso scolastico di viale della Stazione. Da alcuni accertamenti sembra proprio che il ragazzino sia da tempo vittima di soprusi da parte di altri studenti. E non sarebbe il solo. Nella classe molti sarebbero al corrente della situazione.

Il fenomeno del bullismo, come quello del cyberbullismo, non è nuovo anche nella nostra città, sia alle medie che alle superiori. E’ sempre difficile, però, che le vittime denuncino la situazioni e che alla fine si riesca a risalire agli autori. Ma talvolta è accaduto. Le scuole, in ogni caso, si avvalgono in maniera costante del supporto dei servizi sociali e quindi degli psicologi, che affiancano i docenti per aiutare le vittime del bullismo e i ragazzi più fragili e con situazioni problematiche alle spalle, spesso familiari. La speranza in questo caso è che si arrivi alla ricostruzione dell’episodio e all’identificazione dei responsabili.

L.C.