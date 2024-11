Raccolta di cibo degli studenti con gli alpini

E’ divenuto ormai un appuntamento tradizionale, il 16 Novembre, per gli Alpini e gli studenti di Fivizzano. In questa data, i volontari dell’associazione Nazionale Alpini erano presenti negli esercizi commerciali del capoluogo per la "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare", al fine di raccogliere la spesa che i clienti hanno deciso di donare a chi è in difficoltà. Tutte merci, successivamente distribuiti dal Banco Alimentare onlus. Quest’anno, oltre al Supermercato Carrefour di Ricciardi, ha partecipato alla raccolta anche la "Bottega di Fiorella". E così un gruppo di giovani volontari coordinati da Pierangela Mannoni , sotto l’egida delle Penne Nere del Gruppo Ana di Fivizzano Piergiorgio Belloni, Marcello Raffi, Francesco Tesconi, si è impegnato per raccogliere alimenti.

Roberto Oligeri