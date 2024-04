"R Photo Contest: torna l'evento nazionale dedicato al riciclo e all'economia circolare organizzato da Media Steel e Slow Photo"

Dopo il grande successo della prima edizione, torna anche quest’anno "R Photo Contest-Dal Riciclo all’Economia Circolare-Panta Rei", il concorso fotografico a carattere nazionale organizzato da Media Steel, azienda massese leader in Italia in attività di carattere ambientale volte al recupero e riciclo di materiali ferrosi, e Slow Photo, associazione no profit che si propone di promuovere la cultura e difendere l’ambiente attraverso il linguaggio fotografico. Riciclare, riusare, ridurre, recuperare, raccogliere: queste le cinque ‘R’ che danno il titolo all’evento, che si pone di stimolare e promuovere una maggiore consapevolezza sulla sostenibilità ambientale legata ai nuovi modelli dell’economia circolare e sui benefici per l’ambiente che essi producono.

La partecipazione al concorso è gratuita e ogni concorrente dovrà illustrare nel proprio scatto, usando i metodi conosciuti, storie virtuose di riciclo, riuso, riduzione, recupero e raccolta, contribuendo così a livello locale e nazionale alla promozione di una società più accorta e consapevole dei vantaggi della circolarità dell’economia che condurrà il nostro pianeta a una svolta decisiva verso l’ecosostenibilità. Anche per la seconda edizione, il concorso fotografico produrrà un catalogo fotografico sul ‘Riciclo e l’Economia Circolare’, il calendario ‘Media Steel 2025’ con le 12 fotografie premiate, e una mostra, che avrà luogo nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre 2024, delle 50 fotografie selezionate dalla giuria tecnica, composta da almeno due soci di Slow Photo, due giurati nominati da Media Steel, tre esperti di fotografia e tre autorità pubbliche non partecipanti al concorso. Ogni fotografo potrà partecipare con un massimo di 5 scatti, che dovranno essere inviati entro e non oltre mercoledì 31 luglio 2024 alla mail [email protected].

Le opere vincitrici saranno selezionate dal 15 settembre al 15 ottobre, mentre sabato 30 novembre, in occasione dell’inaugurazione della mostra di Palazzo Ducale, verranno decretate le 12 fotografie vincitrici e proclamati i 3 vincitori del concorso. Il premio per il primo classificato consiste in buoni acquisto dal valore di 500 euro, al secondo e al terzo andranno rispettivamente buoni da 200 e 100 euro. 50 euro a testa, oltre all’attestato di partecipazione di merito e al catalogo, a coloro che si classificheranno fra la quarta e la 12esima posizione. Il regolamento e il modulo di partecipazione sono già scaricabili dal sito www.mediasteel.it/contest.

Alessandro Salvetti