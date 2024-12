’Questa è casa mia’ alle Officine Tok

Appuntamento a teatro con ’Questa è casa mia’ di e con Alessandro Blasioli in scena questo sabato, 7 dicembre, alle 21 allo Spaccio culturale di Officine Tok in località Monzone (Fivizzano).

Il terremoto dell’Aquila

è stato uno dei più devastanti dell’era moderna per la nostra Italia. Questa è casa mia è il racconto della sventurata storia vissuta da una famiglia aquilana, i Solfanelli, in seguito al terremoto che ha sconvolto l’Abruzzo il 6 Aprile 2009. E’ inoltre la storia di un’amicizia, quella tra Paolo, aquilano e figlio unico dei Solfanelli, e il suo inseparabile compagno Marco, travolta anch’essa dalla potenza della natura e dall’iniquità dell’uomo. Vengono raccontati i momenti successivi al sisma e le scelte dello Stato per farvi fronte attraverso gli occhi del giovane Paolo.