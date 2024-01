Quella ’Cucina della Befana’ che incanta i bambini

Nel centro storico di Massa fino a domani c’è la ’Cucina della Befana’. I commercianti aderenti al Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ hanno studiato e realizzato una vera propria cucina tradizionale in via Cavour che ospita la vecchietta dalle 15.30 alle 19. Il fondo, che ha ospitato il ’Boschetto dei Folletti’, è stato completamente trasformato in una delle tipiche cucine delle nostre nonne, con tanto di calze appese e profumo di biscotti. La ’Cucina della Befana’ è un appuntamento ormai abituale per molti bambini, apprezzato dalle famiglie per la cura artigianale dei dettagli e l’atmosfera autentica. Infatti sono proprio i commercianti dell’associazione ’Massa da Vivere’ che hanno realizzato, offerto e curato i ’Luoghi del Natale’, tra cui la ’Cucina della Befana’, con il sostegno di aziende e associazioni: Confcommercio, Confimpresa, Agraria Cantarelli, Hotel La Bussola, Imel, Efa, Centro Apuano Revisioni, Il Vetraio, L’Aroma del Caffè, Faber, associazione Aiuto alla Vita, Ottikontatt piazza Aranci e Nuova Massa Legnami.

’I Luoghi del Natale” fanno parte del programma di ’Massa Natale-Un bosco di magia’, un alternarsi di appuntamenti che l’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn ’Massa da Vivere’ hanno pensato per ricreare in città fino al 7 gennaio la magica atmosfera delle festività.