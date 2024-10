Quando lo sport favorisce l’inclusione. Tutto pronto per la rassegna del Coni

Torna nelle palestre delle scuole elementari il progetto ‘Gioco Sport’ realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Coni. Si parte giovedì 7 novembre. L’obiettivo generale del progetto è quello di utilizzare la pratica sportiva come strumento per favorire l’inclusione e l’integrazione sociale dei bambini e dei ragazzi in età scolare al fine di ottimizzarne la crescita, la salute e la formazione della personalità. ‘Gioco Sport’ permette ai piccoli che frequentano gli asili e le classi prima, seconda e terza elementare di fare attività sportiva con personale del Coni, senza bisogno che le famiglie si accollino il costo. All’edizione dello scorso anno avevano aderito duemila, tra bambini e bambine.

E come sempre in prossimità dell’estate ci sarà la grande festa finale al camposcuola di Marina di Carrara in collaborazione con le società sportive del territorio. Nell’occasione i più piccoli avranno la possibilità di provare tutti gli sport rappresentati dalle società sportive. Con questo progetto l’amministrazione intende incentivare politiche di governance locale volte al rafforzamento dei ruoli istituzionali e al riconoscimento delle competenze territoriali, all’interno di un processo condiviso e coordinato di programmazione degli interventi sul territorio per la valorizzazione dello sport tra i bambini e i giovani.

Nelle scorse edizioni il progetto ha ottenuto un grande successo e ha garantito, grazie alla collaborazione con il Coni, la possibilità per tutti i bambini delle scuole primarie della città di avere insegnanti diplomati Isef per fare attività di educazione motoria durante l’orario scolastico. "Siamo soddisfatti di poter garantire anche quest’anno la manifestazione ‘Gioco Sport’ – commenta l’assessore allo sport Lara Benfatto (nella foto) –, perché permette ai più piccoli di fare attività sportiva con personale qualificato del Coni senza che le famiglie debbano spendere soldi".