Quando i popoli si incontrano. Musica, danze, colori e sapori . Il fascino dell’Africa in centro città

Un festival che dedica le sue emozioni alla conoscenza dell’altro, un fascino di un continente che ha fatto sognare esploratori e scrittori. Da venerdì a domenica in piazza Gramsci torna ‘Carrara incontra l’Africa’, il festival dedicato alla tradizione e alla cucina tipica del continente africano. Il festival è un progetto dell’associazione ‘Voce Africana giovane e solidale’, ed è realizzato con il patrocinio e sostegno del Comune di Carrara, della Provincia di Massa Carrara, della Fondazione cassa di risparmio di Carrara, in collaborazione con Pro loco Fantiscritti Tarnone, Pro loco Carrara e Colonnata e Endas Carrara. Durante tutti i tre giorni della manifestazione dalle19,30 sarà possibile degustare una grande varietà di piatti e bevande africane tradizionali, ma anche portate della cucina tipica di Carrara. Nelle giornate di sabato e domenica ci sarà invece la possibilità di partecipare ai vari laboratori di danza, percussioni e canti. I tre giorni saranno moderati da Francesca Taliani, segretaria dell’Aps. Il festival sarà accompagnato dalle esposizioni artigianali tipiche arrivate per l’occasione del Burkina Faso, che variano dall’alta sartoria all’officina delle percussioni ad oggettistica varia. Il programma di venerdì prevede l’inaugurazione alle 18 con il saluto delle autorità.

A seguire ‘Racconti dall’Africa’, l’esperienza diretta di quattro giovani e il loro viaggio verso l’Italia, accompagnati dalla fotogiornalista Martina Morini. Alle 19,45 il presidente dell’Aps Francois Baize Desire spiegherà ‘Lintegrazione secondo mio Padre’, a cui seguirà la proiezione del videomaker Rocco Bonci che ha accompagnato Baize nei campi coltivati e vitigni eroici. Dalle 20,30 spazio alla musica con Stephan Bazie, e lo spettacolo ‘Grande Madre Africa’ di Seydou Kienou e Braima Galissà.

Sabato: dalle 9 alle 10,30 laboratorio di danze per bambini, dalle 11 alle 12,30 percussioni per adulti, e dalle 17 alle 18,30 danza per adulti con Awa Nikiema e Seydou Kienou. Dalle 18.30 "Racconti dall’Africa", mentre alle 19,30 Francois Baize racconterà un oggetto tipico e tradizionale in ‘La Kalimbas de ma mère’. Alle ore 20 Soul Fusion Danza e Fitness presenta il suo spettacolo di danza, seguito dalla sfilata di costumi wax tipici africani, e a seguire ‘Grande Madre Africa’ di Seydou Kienou e Braima Galissà.

Domenica dalle 9 alle 10,30 laboratorio di danza per bambini, dalle 11 alle 12,30 percussioni per adulti, dalle 17.30 danza per adulti. Alle 20 Seydou Kienou e Braima Galissà con ‘Racconto di Akbar’, e alle 21,30 il concerto ‘Grande Madre Africa’. Un evento davvero imperdibile per chi desidera conoscere meglio questo continente, le tradizioni e i loro popoli