Premio Novani Festa per 500 alla Torre Marina

MASSA

La settima edizione del concorso letterario e artistico ‘Andrea Novani’ dell’Associazione per i diritti degli anziani Ada e Montignoso si conferma un premio dai grandi numeri. Circa 500 bambini, docenti e genitori erano presenti ieri mattina alla cerimonia di premiazione che si è svolta al teatro della Torre Marina alla Partaccia. Ben 70 gli elaborati presentati al concorso nelle sezioni dedicate agli adulti e ai bambini delle scuole elementari e medie del territorio. In tutto hanno partecipato ben 32 classi intere, per un totale di circa 700 studenti, oltre a 32 partecipazioni individuali. Un gran lavoro per la giuria che ha selezionato 29 premiati oltre ad aver conferito 3 riconoscimenti speciali.

Il consiglio direttivo del premio è composto da Rolando Bellè, presidente di Ada, e da Anna Maria Ghiso in qualità di segretaria del premio. La giuria è composta da docenti ed esperti in poesia. Ieri al tavolo della premiazione erano presenti oltre a Bellè e Ghiso, Patrizia Bartolini, presidente regionale Ada, Benedetta Cardone, Antonella Di Rienzo e Stefano Bessi Carloni, per la giuria, assente per motivi personali Morena Pasquini. L’assessore al sociale di Massa, Francesco Mangiaracina, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Tecnico del suono Roberto Raffi. Il tema della settima edizione era la lotta al bullismo. Di seguito tutti i premiati. Poesia di classe, per le prime delle elementari vince la sezione B di Castagnola, seconda la sezione A di Castagnola. Poesia di classe, seconde e terze delle elementari: vince la III di Castagnetola, seconda la IIIA di Castagnola. Poesia di classe, quarte e quinte: vince la VB di La Salle; seconda la IV B di Castagnola, terza la V di Castagnetola. Poesia di gruppo, quarte e quinte delle elementari: vince la V A di Romagnano con Ginevra D’Auria, Ynara DO Maral Soares, Alyssa Della Tommasina, Anna Alderani, Matteo Larocca, Filippo Cardillo, Maria Calandra, Nicole Bertuccelli e Jacopo Calevro. Premio speciale alla scuola delle Grazie. Racconto di classe, per le prime vince la sezione A di Mirteto. Racconto di classe, seconde e terze: vince III A La Salle, al secondo posto la II A di Ortola. Premio speciale a tutta la scuola di Santa Lucia. Racconto di classe, per le quarte e le quinte: vince la V di Santa Lucia. Racconto di gruppo, classi quarte e quinte: vince la V A di Mirteto con Anna Nepori, Maria Battistini, Margarita Bianchi, Michael Gentili. Secondo posto per la V A di Mirteto con Izabela Terciu, Nicoletta Cei, Asia Ilardi, Andrea Randazzo. Premio speciale alla classe V di Ortola. Passiamo alle scuole medie. Poesia individuale, classi prime: vince Alice Iacopini della Don Milani. Secondo posto per Alessandro Rivieri sempre della Don Milani. Terzo Matteo Bartoli della I B Parini. Poesia individuale, classi seconde e terze: vince Giuseppe Giovannini della II B Don Milani. Poesia di classe, seconde e terze: vince la III C Parini. Racconto di classe, per le prime vince la sezione E della Don Milani. Racconto individuale, classi prime: vince Caterina Nicolini della sezione D della Don Milani, secondo Yassin Mabruk della I B Parini, terza Beatrice Bongiorni della I B Parini. Racconto individuale, classi seconde e terze: vince Elisa Falsone della II B Don Milani, seconda Arianna Laurenchig della II B Don Milani, terza Matilde Cecchieri della II B Don Milani. A tutti i premiati Ada ha consegnato un buono da spendere per l’acquisto di materiale didattico. Nella sezione adulti, per i racconti vince Simone Fregosi. Nella sezione poesia primo posto per Iride Pieretti, seconda Donatella Manzuoli.