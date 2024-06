Premiati per la solidarietà. Medaglie ai donatori da record. Avis fa festa e rilancia l’impegno

Una manifestazione solidale e di comunità che è pienamente riuscita quella della “Festa del donatore“, annuale evento organizzato dall’Avis Comunale di Fivizzano che si è tenuta nella giornata della scorsa domenica.

La cerimonia ha avuto inizio alle 9 nella sede del sodalizio con il ricevimento di autorità , volontari e loro familiari. Successivamente i partecipanti hanno sfilato per le vie di Fivizzano d alle 11 hanno partecipato alla Santa Messa solenne nella locale chiesa prepositurale. Il presidente Enzo Benedetti, ha colto l’occasione poi di ringraziare, a nome di tutto il consiglio direttivo, i donatori e le donatrici per la personale partecipazione alla festa e per le donazioni effettuate nei mesi precedenti. Alla cerimonia era presente il sindaco Gianluigi Giannetti, anch’egli donatore, Luciano Franchi, in rappresentanza di Avis Toscana e tutte le Sezioni Avis e Fratres, la Misericordia di Fivizzano e la Pubblica Assistenza Avis sempre del capoluogo. Al termine del pranzo sociale, al ristorante “Pieve San Paolo“, sono state consegnate le benemerenze per le donazioni effettuate.

Per le 100 donazioni: Maria Elena Mazzini, Fabrio Bertolini e Claudio Vivaldi. Per le 76 donazioni: Enrico Altieri, Maria Barbara Fancellu, Mauro Gatticini, Francesco Mariani, Pierangelo Mariani. Per le 50 donazioni: Lucia Chinca, Alex Costa, Stefano Fabiani, Cristian Ginesi, Luca Nanti, Samuele Pigoni, Emiliano Rosa, Stefano Signani, Linda Termi, Andrea Tonelli. Un ringraziamento particolare da parte del direttivo Avis è andato al medico Riccardo Gerali, anch’egli donatore della sezione fivizzanese, responsabile dei due nosocomi della Lunigiana. L’Avis di Fivizzano ricorda che "prima di andare in vacanza, sappi che qualcuno ha bisogno di te". Per prenotare la donazione di sangue e plasma o per chiedere informazioni su come diventare donatore basta chiamare: 329 5331448-329 4212688.

Roberto Oligeri