Premi tra arte e cultura a Massa Carrara: grande festa all’Anioc

Proseguono con successo gli incontri del Cerimoniale Ufficiale con la tradizionale manifestazione dell’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche, delegazione di Massa Carrara, a cura del commendator Enzo Bogazzi di Arte e Cultura. L’evento è iniziato con il raduno presso la sede dell’Anioc ad Avenza sulla via Francigena per poi spostarsi nelle sale dell’Hotel Carrara, concludendosi al ristorante Sergio con la cena promossa dall’Accademia internazionale stoccafisso e baccalà. Sono intervenuti, fra gli altri il vice presidente del consiglio del Comune di Massa, Daniele Tarantino, la giornalista Angela Maria Fruzzetti; Sabino Antonioli , già assessore alla cultura di Massa; il maestro d’arte Paolo Ramagini, presidente dell’associazione Italian Spirit of Art; il soprano Mandy.

Sono stati premiati, tra gli altri l’atleta paraolimpico Stefano Gori e Gino Fialdini con diploma e gran spilla d’oro dell’Anioc; Massimo Lazzini, Giuliana Della Bona, Massimo Lattanzi e Pietro Lazzini con la targa dell’Anioc; lo chef Paolo del ristorante Sergio con la targa dell’Accademia Internazionale stoccafisso e baccalà e inoltre Enzo Bogazzi con il riconoscimento della targa Anioc. Sono state esposte opere dello scultore Alberto Gasparotti e della pittrice Annita Oggioni. Sono inoltre intervenuti il soprano Beatrice Ballo; il tenore Alessandro Poletti; la violinista Marika Leonardi e la violoncellista Daniela Marchetti. Presenti anche Domenico Bongiorno a il grande ufficiale Gino Angelo Lattanzi, referente relazioni istituzionali di Cna. Tanti gli argomenti trattati durante l’incontro: dalla lotta alla violenza contro le donne all’importanza dell’arte e della cultura come momento di riflessione e recupero delle proprie emozioni, soprattutto come veicolo di crescita e di arricchimento per tutta la comunità. Prossimo evento a novembre.