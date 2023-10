Più di un milione per le terme. Acquistato all’asta l’ex albergo

Le terme di Equi rilanciate con investimenti di oltre un milione e mezzo di euro. La notizia: venduto all’asta l’ex albergo delle terme. E’ arrivata recentemente la notizia della concessione di un finanziamento tramite la Regione, da parte del Fondo unico nazionale per il turismo, di 315mila euro per la realizzazione di un progetto di riqualificazione del Parco Termale di Equi dell’importo di 630mila euro. L’Amministrazione comunale di Fivizzano, garantirà la quota parte di 315mila euro oltre gli 80mila già stanziati per l’efficientamento energetico. Le opere inizieranno entro la fine dell’anno e riguarderanno la totale riqualificazione delle parti esterne delle Terme, a partire dalla piscine, la pavimentazione, il sistema di illuminazione; dagli spazi verdi agli arredi ad ai dehor. Anche lo stabilimento termale stesso beneficierà di interventi d’efficientamento e di riqualificazione estetica.

"Si sta concretizzando il progetto al quale siamo impegnati da mesi - afferma il sindaco Giannetti - ringrazio il presidente Giani per l’erogazione di questo contributo straordinario. Dopo anni in cui il centro termale era in acque agitate, abbiamo convenuto fosse giunto il momento del salto di qualità. Pertanto, è nata l’idea di progettare ed investire su una riqualificazione generale delle strutture, capace d’attrarre un maggior numero di visitatori; in modo da offrire maggiori confort, alla guisa dei centri termali più rinomati e frequentati d’Italia. Per troppo anni ormai - spiega il primo cittadino di Fivizzano - la Terme di Equi hanno vissuto sul proprio passato glorioso, senza però venissero fatti grandi investimenti che le permettessero di presentarsi in una veste adeguata ai tempi. Oggi, il nostro territorio comunale e quello di tutta la Lunigiana desiderano avere una vocazione sempre più turistica, pertanto l’impegno dell’amministrazione deve basarsi sulla visione, gli investimenti ed il coraggio. Elementi questi che ci caratterizzano da sempre. Quest’ultimo finanziamento, va ad aggiungersi ai molti ricevuti in questi anni, a dimostrazione - sottolinea Giannetti - delle capacità organizzative dell’intera struttura comunale. Per la precisione, devo elencare che, su Equi, qualche settimana fa è stato inaugurato il Museo della Tecchia con un investimento di 120mila euro; attualmente sono in corso anche i lavori di riqualificazione della Stazione FS e dell’area destinata alla sosta dei camper per un impegno di 300mila euro, inoltre è stato presentato un ulteriore progetto di riqualificazione urbana della piazza antistante le Terme, per 420mila euro. Pertanto, si tratta di investimenti per oltre 1,5milioni di euro per definitivamente rilanciare le Terme di Equi e l’intera località che rappresentano - afferma il Sindaco di Fivizzano - un luogo unico, un polo turistico d’eccellenza che assolutamente necessitava di una immissione d’energia per attrarre visitatori nell’immediato futuro".

Sicuramente, queste decisioni prese dall’Ente pubblico per il concreto rilancio del centro termale, c’è da pensare abbiano favorito la scelta intrapresa da ignoti privati di scendere in campo ed acquistare tutta la struttura dell’ex Albergo delle Terme. La notizia del momento è che venerdì scorso, al Tribunale di Massa, questo importante edificio, all’asta ormai da anni, dotato di molte camere, sale da pranzo, ristorante, cucine e relative attrezzature è stato acquistato. Si ignora, al momento, chi siano i compratori; l’ultima cifra a cui era stato posto in vendita era al di sotto i 200mila euro. Quello che è certo è che per la Valle del Lucido finalmente si riaprono rosee prospettive.

Roberto Oligeri