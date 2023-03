"Persiani al comitato ’Variante si Aurelia’ Noi sempre snobbati"

Aspre critiche al sindaco Francesco Persiani arrivano dal comitato No variante Aurelia, dopo che il primo cittadino si è presentato alla parrocchia di Turano (nella foto), alla vigilia della sfiducia, accompagnato dall’assessore Giuseppe Cagetti, su invito del comitato Si variante Aurelia. "Nell’assistere all’incontro, noi concittadini senza invito, ci siamo dovuti legare come Ulisse per non essere sedotti dal canto delle sirene, basati su 3 irresistibili ritornelli: “La variante Aurelia è in dirittura di arrivo perché Salvini mi ha detto che adesso è finanziato” ha detto il sindaco. Falso: il progetto del solo primo lotto, inserito nel Piano pluriennale degli Investimenti da anni, non ha ancora superato la valutazione di impatto ambientale Via".

"“Non capisco come possa aumentare il traffico in via Carducci: non credo ai numeri dei tecnici” ha proseguito. A quali numeri si affida l’ex sindaco per il piano del traffico? E per gli altri progetti? I numeri del lotto vanno bene? Andiamo avanti: “Anche se il progetto non è ottimale, ci sono i soldi del Pnrr e non vanno persi”. Complimenti. Pur di non perdere finanziamenti, il progetto s’ha da fare anche se il risultato sarà catastrofico per il traffico e per chi dovrà usufruire del nuovo ospedale di comunità della stazione (i soldi non sono del Pnrr, ma vanno spesi lo stesso). Mentre il Comitato del Si variante Aurelia moltiplica le occasioni di incontri “spot elettorali”, usciamo dalla saletta con alcune domande su tutte: come mai un camion è inquinante solo se transita sull’Aurelia? Come mai i camion non inquinano allo stesso modo su Via Carducci? Come mai non si può parlare di far transitare il traffico pesante sull’autostrada? Perché non abbiamo avuto mai modo di incontrare Persiani?"