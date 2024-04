Patto per Pinocchio. L’assessore in Turchia dona il libro di Caribotti Il Comune di Fivizzano e la Fondazione Collodi rafforzano il legame con la Turchia: l'Assessore alla cultura ha donato il libro "Pinocchio on the road" per diffondere la storia del burattino nelle scuole turche, promuovendo una riflessione morale.