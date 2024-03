Patto per la sicurezza. Dieci nuove videocamere. Controlli a varchi e auto

Dieci nuove videocamere monitoreranno il territorio di Fosdinovo, un’iniziativa dedicata alla sicurezza del territorio e al monitoraggio delle auto in transito. La prima cittadina di Fosdinovo, Camilla Bianchi, ha siglato il “Patto per la sicurezza“ ieri mattina a Palazzo Ducale di Massa, davanti a Guido Aprea, prefetto di Massa Carrara. Un documento finalizzato all’adozione di strategie congiunte, nel rispetto delle reciproche competenze, tese a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità favorendo l’impiego coordinato delle forze di polizia statuali e la polizia locale, anche in considerazione della posizione peculiare dell’ente locale, che si colloca al confine tra Liguria e Toscana, fungendo altresì da raccordo, all’interno della provincia, tra la zona costiera e la Lunigiana. Il consesso, presieduto dal Prefetto di Massa Carrara, alla presenza del presidente della Provincia di Massa Carrara, dei sindaci e dei rappresentanti dei Comuni di Massa, Carrara e Fosdinovo, dei vertici provinciali delle forze di polizia, nonché del direttore della zona telecomunicazioni “Toscana Umbria”, ha approvato il progetto di videosorveglianza all’unanimità. "Si tratta della installazione di 5 videocamere nel territorio del nostro Comune, atte al controllo delle targhe delle auto che vi circolano e i relativi varchi d’accesso, dedicate al monitoraggio, al controllo delle vetture che passano. Si tratta di apparecchiature sofisticate, le quali sono espressamente deputate alla sicurezza del territorio – ha sottolineato la sindaca di Fosdinovo – Di queste, due saranno posizionate nella zona di Caniparola, la frazione più abitata e prossima a grossi centri. Quindi un’altra, salendo invece verso l’interno, verrà posizionata in prossimità di Paghezzana. Infine, la quarta telecamera finirà piazzata nel circondario del paese di Tendola, che confina con il territorio di Fivizzano e un’ultima lungo la provinciale della Spolverina, che conduce a Marciaso. Parliamo di un “progetto modulare“ – ha spiegato ancora la Bianchi – che prevede un totale di dieci videocamere; intanto ne arriveranno cinque nel minor tempo possibile, che saranno installate quanto prima".

"Questa opportunità – ha infine concluso – spiega la sindaca Bianchi – è resa possibile grazie a un finanziamento che riceveremo e il passaggio a cui occorre innanzitutto adempiere è appunto quello che ho provveduto a fare ieri mattina, sottoscrivendo di fronte al Prefetto e al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza il “Patto per la sicurezza“".

Roberto Oligeri